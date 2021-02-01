Владелец «Фиорентины» признался, что не видел Кокорина вживую

«Кокорин? Я пока видел его только на видео, но я верю спортивному директору Даниэле Праде», — приводит газета слова Коммиссо.

27 января стало известно о трансфере Кокорина в «Фиорентину». 1 февраля российский спортсмен получил разрешение на работу в Италии. Он уже прошел медкомиссию и выбрал себе номер 91, под которым в клубе до него никто не играл.

Ранее футбольный комментатор Георгий Черданцев объяснил в разговоре с «360», зачем Кокорин решил поиграть в «Фиорентине». По его словам, он уехал в Италию не за деньгами, так как в «Спартаке» получал больше. По словам Черданцева, российский нападающий сохранил дух спортсмена и ищет новые вызовы в карьере. Черданцев успокоил всех поклонников Кокорина, что в Италии россиянин не будет сидеть на скамейке запасных. В «Фиорентине» сейчас некому играть: сейчас это весьма средняя команда.