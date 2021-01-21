Черданцев объяснил, почему Кокорин решился на переезд в Италию. Россиянин не засядет на скамейку

Александр Кокорин уедет в «Фиорентину» не за деньгами — в «Спартаке» он получал больше. Он просто сохранил дух спортсмена и ищет новые вызовы в карьере. Таким мнением с «360» поделился футбольный комментатор Георгий Черданцев.

«Я думаю, что он все-таки сохранил в себе еще дух спортсмена. Это очень здорово, что не все в данном случае решали деньги, потому что, насколько я понимаю, там контракт меньше, чем в „Спартаке“, хотя я этих деталей не знаю. Это здорово, когда человек ищет для себя какие-то новые вызовы в карьере, потому что настоящий футболист обязательно должен себя попробовать в разных чемпионатах, и в европейском в том числе, чтобы понять, чего ты по-настоящему стоишь», — прокомментировал трансфер Кокорина Черданцев.

Собеседник подчеркнул, что наш нападающий не засядет на скамейку в «Фиорентине». В этом итальянском клубе сейчас некому играть. Раньше там был Габриэль Батистута — один из лучших футболистов мира на тот момент, а сейчас это весьма средняя команда.

«Сейчас это очень средняя команда, которая, на мой взгляд, по составу слабее многих российских команд, поэтому в такой команде у него есть все шансы играть в основном составе, иначе бы его просто не пригласили. <…> В такие команды не берут иностранца возрастного, чтобы он сидел в запасе», — добавил Черданцев.

Ранее московский «Спартак» объявил о трансфере Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину». Форвард станет вторым российским футболистом в чемпионате Италии в этом сезоне.