Кокорин прошел медкомиссию и выбрал номер в «Фиорентине». Фото

Форвард Александр Кокорин, перешедший в итальянский клуб «Фиорентина», прибыл во Флоренцию. Он уже прошел медкомиссию. Играть россиянин будет под номером 91, который до него в клубе никто не выбирал.

В понедельник, 25 января, российский нападающий прилетел с семьей в Рим, где прошел медобследование в двух клиниках. В первой ему сделали кардиотест, во второй — провели ортопедическую диагностику. Проблем со здоровьем выявлено не было.

После этого спортсмен добрался до Флоренции, где вместе с супругой Дарьей Валитовой и сыном поужинал в компании президента «Фиорентины» Рокко Коммиссо. До этого, как сообщил «Спорт-экспресс», россиянин перепутал отель — он заехал в гостиницу, в которой ранее жил вместе с игроками «Зенита».

До перехода в «Фиорентину» Кокорин выступал за московский «Спартак». Его трансфер в Италию оценивается в 4,5 миллиона евро. Договор продлится до 2024 года.

Журналисты предполагают, что сегодня в первой половине дня Кокорин официально подпишет бумаги и побывает на домашнем стадионе команды «Артемио Франки».