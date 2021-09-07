Винер-Усманова связала отказ Израиля от ЧМ со скандалом на Олимпиаде

Отказ сборной Израиля от участия в чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии может быть связан со скандалом на Олимпиаде в Токио. Об этом главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила РБК.

«Все это шито белыми нитками. В то, что это не связано со скандалом на Играх, я не верю, и тут не может быть никаких разговоров», — высказалась Винер-Усманова.

Она подчеркнула, что чемпионат мира, как и Олимпиада, является основным соревнованием года.

«Это конец начала и начало конца. <…> Все ретировались, в федерации Израиля уже много лет идут распри и бесконечные скандалы», — добавила тренер.

О том, что сборная Израиля в полном составе снялась с чемпионата мира в Японии, ранее сообщила Международная федерация гимнастики. На днях ехать на ЧМ отказалась и гимнастка Линой Ашрам, ставшая в этом году олимпийской чемпионкой, лишив победы россиянку Дину Аверину. Израильтянке присудили больше баллов, несмотря на то, что она потеряла ленту. Это вызвал большой скандал. ОКР подавал протест, заявив о несправедливом судействе.

ЧМ по художественной гимнастике будет проходить в Японии с 18 по 24 октября.