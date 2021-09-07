Сборная Израиля по художественной гимнастике пропустит чемпионат мира после скандала на Олимпиаде

Сборная Израиля по художественной гимнастике не будет участвовать в чемпионате мира в Японии осенью этого года. На сайте Международной федерации гимнастики отмечается, что сборная была вычеркнута из состава участников.

Израильская национальная команда снялась с мирового первенства в полном составе.

Об этом стало известно после того, как в Израильской федерации гимнастики объявили, что на чемпионат мира «по профессиональным соображениям» не поедет олимпийская чемпионка Линой Ашрам.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.

На Олимпиаде в Токио израильтянка Ашрам лишила победы российскую гимнастку Дину Аверину. Многие посчитали, что золото досталось Ашрам несправедливо, поскольку во время своего выступления она уронила ленту, но по итогам получила больше баллов, чем россиянка. Аверина и тренерский штаб подавали жалобы, но на результаты это не повлияло. Россия впервые за 25 лет осталась на Олимпийских играх без золота в художественной гимнастике.