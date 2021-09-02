Винер-Усманова нашла плюсы в несправедливом судействе на ОИ в Токио

В скандальном судействе соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио был и позитивный момент: оно породило всплеск патриотических чувств и объединило россиян. Такое мнение выразила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.

При этом она призналась, что до сих пор не может смириться с итоговым результатом Олимпиады, это гложет ее по ночам, сообщил ТАСС.

«Но все равно раздирает несправедливость, особенно ночью, она рвет на куски и кушает меня с маслом», — подчеркнула Винер-Усманова, выступая на марафоне «Новое знание».

По ее словам, когда спортсмен проигрывает, совершив ошибку, то все предельно ясно. И она задавалась вопросом, что она сделала не так, почему так получилось. В конце концов специалист напомнила самой себе, что не всегда плохое, что происходит в жизни, действительно плохое, в нем надо уметь найти и хорошее.

«И увидев, как их [российских гимнасток] встречают, какие в интернете отзывы, мне пришел ответ: если бы они выиграли золотые медали, то такого всплеска патриотизма, единства народа не было бы. Это и есть хорошее, и это меня успокаивает», — заключила Винер-Усманова.

На Олимпиаде в Токио российские гимнастки уступили первое место в личном многоборье впервые с 1996 года. Дине Авериной присудили серебро, ее сестре Арине — только четвертое место. Израильской гимнастке Линой Ашрам отдали золото, хотя она допустила грубую ошибку в упражнении с лентой.