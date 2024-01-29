Спорт 29 января 2024, 22:59 Валиева отреагировала на решение о дисквалификации роликом Камила Валиева опубликовала грустное видео после решения CAS о дисквалификации РИА «Новости»

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Фигуристка Камила Валиева отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда о ее дисквалификации на четыре года. Спортсменка опубликовала в Instagram* отрывок из своего выступления, наложив грустную музыку.

В видеоролике фигуристка катается на льду в красном платье, в это момент звучит отрывок из песни «Сердце» группы Passmurny со словами «Заглуши мою боль».

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CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Триметазидин в допинг-пробе фигуристки обнаружили в декабре 2021 года. После этого суд заявил, что она не предоставила никаких доказательств о неумышленном применении допинга.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объясняла решение CAS ненавистью к России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал политизированным решение о дисквалификации российской фигуристки.

* Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признана экстремистской и также запрещена.