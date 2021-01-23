В «Фиорентине» заявили, что ждут подписания контракта с Кокориным

«Фиорентина» ждет приезда форварда Александра Кокорина. После прибытия россиянина в распоряжение футбольного клуба с ним подпишут контракт.

Главный тренер «фиалок» Чезаре Пранделли заявил изданию Firenze Viola, что в клубе рассчитывают побеседовать с Кокориным после подписания необходимых документов.

«Ждем его приезда, потом подписания контракта, после чего будет возможность пообщаться», — сказал он.

О трансфере Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину» стало известно 21 января. Контракт с 29-летним футболистом должны заключить на 3,5 года. Его стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

Все нюансы с «фиалками» уже согласованы. Кокорина ждет медосмотр на месте, после чего он подпишет необходимые бумаги.

Экс-полузащитник клуба из Флоренции Андрей Канчельскис посоветовал россиянину выкладываться на полную, иначе футболист может столкнуться с проблемами. Болельщиков «Фиорентины» он назвал своеобразными, отметив их горячий темперамент и любовь к клубу.

«Фиорентина» в текущем розыгрыше серии А находится на 18-м месте с 18 очками.