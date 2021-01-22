Игравший за «Фиорентину» россиянин дал совет Кокорину

Футболисту Александру Кокорину, который будет играть за итальянскую «Фиорентину», придется показать себя с лучшей стороны. Совет россиянину дал экс-полузащитник клуба из Флоренции Андрей Канчельскис.

Выкладываться Кокорину нужно будет на полную. Иначе он может столкнуться с проблемами, заявил Канчельскис в беседе с РИА «Новости».

«Если будешь играть, то тебе, как Батистуте, поставят бюст, а если нет — получишь по шапке», — подчеркнул экс-полузащитник «фиалок».

Он добавил, что у «Фиорентины» своеобразные болельщики — горячие по темпераменту и сильно любящие свой клуб. Канчельскис — пока единственный игравший за «фиалок» россиянин.

О трансфере Александра Кокорина 21 января объявил «Спартак». Футболисту предстоит пройти медосмотр, после чего с 29-летним форвардом заключат контракт.

В России переход Кокорина в итальянский клуб оценили положительно, назвав случай показательным. Итальянцы считают его «классическим «плохим мальчиком» и признают талант россиянина как форварда.

«Фиорентина» считается одним из самых известных итальянских клубов, расцвет которого пришелся на 1950–60-е годы.