Кокорин перезапускает карьеру в Италии. Что его ждет в Европе

Футболист Александр Кокорин уедет в Италию — играть за «Фиорентину». За полгода в «Спартаке» спортсмен запомнился всего шестью ударами в восьми матчах Российской Премьер-Лиги за «красно-белых». Что ждет россиянина в команде серии А, разбирался «360».

О переходе Кокорина к итальянцам стало известно 21 января. «Спартак» объявил о трансфере в Twitter, пожелав футболисту удачи. 29-летний форвард, уточнило издание «Спорт-Экспресс», пройдет медосмотр уже на новом месте. После этого его ждет подписание контракта. Все нюансы с «Фиорентиной» согласованы.

Что говорят в России?

Российские эксперты к переходу Александра Кокорина к «фиалкам» (так называют «Фиорентину» — примеч. ред.) отнеслись положительно. Во-первых, потому что случай довольно показательный: очевидно, что деньги здесь не стояли на первом месте. Сумма контракта с итальянцами меньше, чем в «Спартаке».

Думаю, он все-таки сохранил в себе дух спортсмена. Очень здорово, что в данном случае не все решали деньги. <...> Здорово, если человек ищет для себя какие-то вызовы в карьере Георгий Черданцев журналист, комментатор

Журналист и комментатор Георгий Черданцев в беседе с «360» подчеркнул, что «настоящий футболист должен себя попробовать в разных чемпионатах — и европейском в том числе, чтобы понять, чего ты по-настоящему стоишь».

Он добавил, что в «Фиорентине» играть некому: это уже не та команда, которая в свое время была одной из лучших в Италии с Габриэлем Батистутой в составе.

«Сейчас это очень средняя команда, которая, на мой взгляд, по составу слабее многих российских. В такой команде у Кокорина есть все шансы играть в основном составе. Иначе бы его просто не пригласили», — заметил Черданцев. По его словам, в подобные «фиалкам» клубы не берут возрастных иностранцев для скамейки запасных. Трансфер журналист назвал продуманным: его цель — использовать россиянина в качестве основного игрока.

В «Спартаке», подчеркнул бывший футболист и футбольный эксперт Александр Мостовой, положение у Кокорина иное. С этим в том числе и связан его переход.

Он не игрок основного состава «Спартака». И основным там ему тяжело стать, поскольку главный тренер команды рассчитывает на других футболистов. Это было видно по тому времени, которое отводилось ему Александр Мостовой футбольный эксперт

Выбор спортсмена экс-игрок поддержал: Кокорин окажется в команде с традициями, пусть она сейчас и находится «в нехорошем состоянии — по таблице и в игровом плане». К тому же, добавил Мостовой, поездка станет для россиянина «еще одним уроком на всю жизнь».

«У „Фиорентины“ в последнее время неважные результаты. Она всегда должна бороться за Европу, а сейчас больше смотрит вниз, чем вверх. <…> Как раз нападающие им нужны», — сказал футбольный эксперт. Он провел параллель с Федором Смоловым, который уехал в «Сельту». В клубе тоже были проблемы с нападением, он нуждался в форварде. «Фиалки» находятся в схожем положении.

Что думают в Италии?

Итальянцы назвали приход Кокорина в «Фиорентину» хорошей новостью для болельщиков команды. Газета La Gazzetta dello Sport написала о россиянине как о «нестандартном человеке, классическом „плохом мальчике“ в прошлом».

«Не так давно Кокорин был примером на поле, но спустя время в жизни футболиста многое изменилось. <…> Но если оставить за скобками все неприятные моменты, возможный приход Кокорина — это хорошая новость для болельщиков „Фиорентины“», — отметил автор статьи. Возраст футболиста его не смутил. Кроме того, от сделки в пять миллионов евро за Кокорина, указано в материале, отказываться нельзя.

Портал Tuttomercato признал талант Александра Кокорина как форварда, но напомнил о сопровождающих его карьеру скандалах. Не обошлось без упоминания о тюремном сроке после драки в центре Москвы.

Необычное сравнение допустило издание Riservadilusso.it, заявив о схожести Кокорина и Раскольникова, главного героя «Преступления и наказания» Достоевского. Его карьеру сочли «спортивным воплощением, благодаря которому лучше понятен стремительный и противоречивый <…> советский характер».