В «Барселоне» не против продажи Мессии

Часть совета директоров футбольного клуба «Барселоны» не возражают против продажи аргентинского футболиста Лионеля Месси. Однако некоторые все-таки надеются, что он останется.

Как сообщает ESPN, большая часть функционеров хочет оставить Месси. Но остальные считают, что клубу стоит рассмотреть возможность продажи аргентинца. Это позволит новому тренеру Роналду Куману собрать хорошую команду и сократить фонд заработной платы игроков.

На днях в СМИ стала появляться информация, что Месси может покинуть клуб. На такое решение его может натолкнуть разгромный матч с «Баварией», в которой в ворота «Барселоны» были забиты восемь голов.

Однако по другой информации, спортсмен еще не решил окончательно. Его якобы останавливает неудобный переезд.