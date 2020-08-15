«Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2

Испанская «Барселона» разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8 в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Немецкий клуб обеспечил себе выход в полуфинал.

Как сообщил «Спорт-Экспресс» автоголом в ворота собственной команды отличился каталонец Давид Алаба.

Во время матча было поставлено два рекорда, сообщает ТАСС. Впервые в истории «Барселона» пропустила восемь голов в Лиге чемпионов. В свою очередь, «Бавария» стала первой командой, которая забила восемь голов в плей-офф главного европейского футбольного турнира.

Обе команды являются пятикратными победителями турнира.

Победитель матча «Лион» — «Манчестер Сити» сыграет с «Баварией» в полуфинале.

Лучшим футболистом XXI века по соотношению голов к сыгранным матчам был признан бомбардир каталонской «Барселоны» Лионель Месси. В 726 матчах он забил 630 голов.