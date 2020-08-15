Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть клуб после разгромного поражения в игре Лиги чемпионов. «Барселона» проиграла «Баварии» со счетом 8:2.

В СМИ появилась информация, что после такого матча Мессии покинет команду, сообщает Cope. Считается, что если команда кардинально не изменится, а именно не поменяется состав руководства клуба, то аргентинец задумается об уходе. По информации некоторых источников, у Месси в контракте есть пункт, который позволяет футболисту выйти из клуба в 2021 году как свободный агент.

Лионель Месси все свою карьеру посвятил «Барселоне» и является ее воспитанником. Ранее сообщалось, что следующим клубом Месси может стать миланский «Интер».

В конце июля стало известно, что France Football в этом году не будет вручать «Золотой мяч» из-за пандемии коронавируса. Лионель Месси является шестикратным обладателем этой награды.