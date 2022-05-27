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    27 мая 2022, 16:13

    Россия не сыграет на чемпионате мира по хоккею в 2023 году

    IIHF отстранила Россию от участия на чемпионате мира по хоккею в 2023 году

    Максим Зинкин

    Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от участия в чемпионате мира по хоккею в 2023 году, который пройдет в Тампере и Риге. Это решение федерация вынесла во время конгресса в Финляндии, написал «Матч ТВ».

    Россия не сыграет на чемпионате мира по хоккею в 2023 году

    Вместе с российской сборной участия в мировом первенстве не примет сборная Белоруссии.

    Изначально чемпионат мира — 2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге, но IIHF перенесла его в Тампер и Ригу после начала специальной операции на Украине.

    Помимо этого российские и белорусские хоккеисты не примут участия в молодежном чемпионате мира в 2023 году. Первоначально проведение турнира планировалась в Новосибирске и Омске, однако его перенесли в Монткон и Галифакс.

    Ранее финское издание Iltalehti сообщало, что Россию и Белоруссию могут исключить из состава членов IIHF.