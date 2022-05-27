Россия не сыграет на чемпионате мира по хоккею в 2023 году

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от участия в чемпионате мира по хоккею в 2023 году, который пройдет в Тампере и Риге. Это решение федерация вынесла во время конгресса в Финляндии, написал «Матч ТВ».

Вместе с российской сборной участия в мировом первенстве не примет сборная Белоруссии.

Изначально чемпионат мира — 2023 должен был пройти в Санкт-Петербурге, но IIHF перенесла его в Тампер и Ригу после начала специальной операции на Украине.

Помимо этого российские и белорусские хоккеисты не примут участия в молодежном чемпионате мира в 2023 году. Первоначально проведение турнира планировалась в Новосибирске и Омске, однако его перенесли в Монткон и Галифакс.

Ранее финское издание Iltalehti сообщало, что Россию и Белоруссию могут исключить из состава членов IIHF.