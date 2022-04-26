Международная федерация хоккея отняла у России ЧМ-2023

Чемпионат мира по хоккею — 2023, запланированный к проведению в Санкт-Петербурге, не состоится в России. Об этом в своем релизе сообщила Международная федерация хоккея.

Федерация отметила, что решение о переносе принято из соображений безопасности болельщиков, команд и официальных лиц.

«Совет выразил озабоченность в безопасности перемещений игроков и официальных лиц по России», — говорится в сообщении IIHF.

Изначально чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Новая страна — хозяйка турнира определится в ходе ежегодного конгресса IIHF, который пройдет в течение последней недели чемпионата мира — 2022 в Финляндии.