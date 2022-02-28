Международная федерация хоккея IIHF исключит из своего состава Федерацию хоккея России (ФХР) и Федерацию хоккея Белоруссии (ФХБ) из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило финское издание Iltalehti со ссылкой на источники.

Собеседники журналистов отметили, что решение об исключении ФХР и ФХБ примут на заседании правления IIHF, которое пройдет вечером в понедельник, 28 февраля.

По словам источников, итоговый бюллетень о лишении членства российской и белорусской федераций уже готов. Кроме того, правление IIHF намерено лишить Россию прав на проведение чемпионата мира среди юношей до 20 лет, а также на чемпионат мира 2023 года, который планировали провести в Санкт-Петербурге.

После исключения России и Белоруссии из состава IIHF спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Финляндии в мае этого года. По словам собеседников издания, команду России заменят хоккеисты Австрии, а место Белоруссии займет сборная Франции.