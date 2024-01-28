Спорт 28 января 2024, 20:01 «Устал физически». Медведев объяснил поражение в финале Australian Open Теннисист Медведев назвал усталость причиной проигрыша в финале Australian Open РИА «Новости»

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не смог победить в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) из-за усталости. Слова спортсмена привела «Газета.ru».

Перед финальным состязанием теннисист был измотан пятисетовым полуфиналом против немецкого игрока Александра Зверева.

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«Я немного устал физически, но, как и в каждом матче до этого, мои соперники не смогли этим воспользоваться, а Янник (Синнер — прим. ред.) смог», — поделился россиянин.

Он подчеркнул, что пять сетов для организма — это безумие.

В финале Australian Open Медведев проиграл итальянцу Синнеру со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Поединок длился три часа и 44 минуты. Россиянин выиграл два первых сета, но затем проиграл три партии.

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер накануне заявил об уязвимости Медведева, так как тот провел слишком времени на корте, в отличие от Синнера. Он назвал итальянского теннисиста фаворитом финала.