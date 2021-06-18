Украинский футболист потроллил отказ Роналду от газировки

Публичный отказ Криштиану Роналду от газировки на пресс-конференции во время Евро-2020 почему-то развеселил футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко. Украинский форвард, наоборот, придвинул к себе бутылки с безалкогольными напитками.

Видео, на котором Ярмоленко призвал официальных спонсоров турнира «связаться с ним», опубликовали в Twitter.

Нападающий сборной Украины по-русски попросил разрешения «кое-что сделать». При этом спортсмен смеялся.

«Я видел, там Роналду убрал Coca-Cola, знаешь, я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной!» — заявил футболист на камеру.

Бутылки он придвинул к себе на пресс-конференции после игры против Северной Македонии, которую Украина завершила победой.

Португалец Криштиану Роналду, наоборот, заменил газировку водой, жестом посоветовав пить именно ее. Поступок нападающего сборной Португалии повторил и полузащитник французской команды Поль Погба. Поддержал импровизированный бойкот и игрок сборной Италии Мануэль Локателли.