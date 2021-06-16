Погба повторил за Роналду и убрал пиво со стола на пресс-конференции

Полузащитник сборной Франции Поль Погба решил повторить поступок нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и убрал со стола спонсорскую бутылку пива во время пресс-конференции. В Сети предполагают, что он сделал это по религиозным соображениям.

Известно, что Погба — мусульманин, эта религия запрещает употребление алкоголя. Однако напиток был безалкогольным. После того, как спортсмен опустил пиво под стол, на столе остались лишь две бутылки Coca-Cola и вода.

До этого футболист Криштиану Роналду во время пресс-конференции отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola, заменив их водой. Жестом он показал, что надо пить воду, а не сладкую газировку. Многие СМИ связали снижение капитализации компании Coca-Cola в районе четырех миллиардов долларов с поступком спортсмена. Но на самом деле акции упали в цене не из-за этого. Как минимум два события не сходятся по времени. Помимо этого, для инвесторов такие события не имеют долгосрочного эффекта, уточнил Sports.ru.

Тем не менее представители Coca-Cola прокомментировали действия Роналду. Они отметили, что у каждого свои предпочтения в напитках, добавив, что у всех разные «вкусы и потребности», сообщил сайтYahoo! Sports.