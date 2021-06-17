Итальянский футболист Локателли поддержал марафон-бойкот газировки на Евро-2020

Игрок сборной Италии по футболу Мануэль Локателли решил поддержать флешмоб, запущенный португальцем Криштиану Роналду, и тоже убрал со стола две бутылки Coca-Cola перед пресс-конференцией. Об этом написал «Царьград».

В Риме молодой игрок перед началом пресс-конференции поставил на стол бутылку с обычной водой и отодвинул две бутылки с газировкой. Журналисты, наблюдавшие за этим, засмеялись.

Своеобразный флешмоб запустил Роналду, который во время пресс-конференции отодвинул от себя бутылки Coca-Cola, заменив их водой. В ряде СМИ после этого обратили внимание, что капитализация компании-производителя упала почти на четыре миллиарда долларов, что связали с поступком футболиста.

Полузащитник сборной Франции Поль Погба ранее тоже решил повторить за Роналду, только убрал со стола бутылку с пивом. В Сети предположили, что он сделал это по религиозным убеждениям, ведь Погба мусульманин, а им запрещено пить алкоголь. Загвоздка в том, что пиво было безалкогольным. А вот против бутылок с Coca-Cola на своем столе Погба не возражал.

Спортивный юрист Михаил Прокопец ранее заявил «Газете.ru», что Роналду и Погбу вряд ли накажут за такое отношение к спонсорам Евро-2020. Однако в четверг в UEFA потребовали от футболистов не трогать бутылки спонсоров на пресс-конференциях. Директор UEFA по организации мероприятий Мартин Каллен сообщил, что этот вопрос уже обсудили с представителями всех команд. Он подчеркнул, что это важно, поскольку доходы спонсоров важны для Евро-2020 и европейского футбола в целом.