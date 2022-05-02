UEFA не принял заявку России на проведение Евро-2028 и Евро-2032

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионатов 2028 и 2032 годов не соответствующей требованиям. Об этом сообщила пресс-служба UEFA на сайте организации.

«Исполнительный комитет UEFA объявил заявку, поданную РФС на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов, неприемлемой в соответствии со статьей 16.02 Регламента подачи заявок на финалы и финальные этапы турниров UEFA, в которой говорится, что „каждый участник должен гарантировать, что он не действует способом, который может дискредитировать UEFA, любого члена организации <…> или европейский футбол“», — говорится в сообщении.

UEFA и FIFA в марте прекратили выплаты РФС по программам развития футбола, об этом ранее сообщил глава союза Александр Дюков. Ранее полученные средства пойдут на развитие футбола в России, подчеркнул Дюков. Против российского футбола выступили и разработчики симулятора EA Sports. Они выпустили обновление, в котором нет российской сборной и команд.