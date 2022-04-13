Российские клубы и сборная пропали из видеоигры FIFA-22

Разработчик EA Sports популярного футбольного симулятора FIFA-22 выпустил обновление игры, в котором пользователи не обнаружили сборную России и отечественные клубы.

После установки очередного пакета обновлений из игры пропадут российские «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, а также сборная России. В учетной записи любой российский клуб автоматически заменяется на французский клуб «ПСЖ». Также из списка арен пропал домашний стадион «Спартака» — «Открытие Арена».

При этом российские футболисты, выступающие в зарубежных клубах, остались в своих командах. Из топ-лиг это Андрей Лунев из «Байера», Алексей Миранчук из «Аталанты», Денис Черышев из «Валенсии» и Александр Головин, представляющий «Монако».

Чтобы продолжать играть за отечественные команды в FIFA-22, достаточно не обновлять версию симулятора.

Ранее на конгрессе в Дохе Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила русский язык в качестве официального.

Перед этим ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборную России из всех турниров под своей эгидой.