FIFA и УЕФА прекратили поддержку футбола в России

Глава РФС Александр Дюков рассказал, что FIFA и УЕФА прекратили выплаты по программам развития футбола. Об этом сообщила сайт «Политика сегодня».

Он уточнил, что средства, которые были получены от организаций ранее, пойдут на развитие футбола в России.

Ранее FIFA и УЕФА отказали РФС в ускоренном рассмотрении дела об отстранении российских команд от международных соревнований. В РФС уточнили, что спортивный арбитражный суд будет рассматривать это дело в обычном формате.