UEFA назвал важнейших игроков сборной России

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) представил сборную России по футболу в качестве участника предстоящего чемпионата Европы. В качестве лучших игроков ассоциацией были выбраны Артем Дзюба и Марио Фернандес.

В материале о сборной России, опубликованном пресс-службой УЕФА, наиболее важными игроками российской команды названы форвард Артём Дзюба и защитник Марио Фернандес.

На счету 32-летнего Дзюбы 47 матчей за сборную России, в которых он забил 26 мячей и отдал 14 результативных передач. На счету 30-летнего Фернандеса три гола и три голевые передачи в 25 матчах за российскую команду.

Соперниками сборной России на групповом этапе Евро-2020, который из-за пандемии коронавируса пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Из-за коронавируса Дзюба, а также голкипер «Зенита» Андрей Лунев пропустили первый тренировочный сбор и смогли присоединиться к команде на втором сборе, проходящем в Дубае.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Лунев прибыли в расположение «Зенита» на сборах.