Футболисты Дзюба и Лунев заразились коронавирусом

Из-за этого они не вошли в состав петербургского «Зенита» на сбор в Дубае, к команде они присоединятся позднее. ПЦР- тесты были сделаны как раз незадолго до вылета.

Из релиза следует, что в рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и «Шахтера» из Солигорска (обе игры — 24 января). А также против екатеринбургского «Урала», матч состоится 27 января.

Фанаты клуба огорчились после такого известия и под постом в Instagram начали желать футболистам скорейшего выздоровления. Тем не менее состояние спортсменов неизвестно.

Несколько дней назад актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова сообщила, что вместе с дочерью тоже заразилась коронавирусом. По ее словам, они лечатся и не теряют оптимизма. Актриса также призвала подписчиков соблюдать меры безопасности и продолжать верить, что скоро все станет хорошо.