Итальянская «Фиорентина» на своем сайте объявила о переходе в команду российского нападающего Александра Кокорина. Подробности сделки, правда, пока не сообщают. Однако уже известно, как россиянина приняли на новом месте. Пока клуб учится говорить на русском языке, итальянские СМИ обсуждают непрофессиональное поведение и красавицу-жену футболиста.

«Фиорентина» поприветствовала новоиспеченного члена по-русски. «Добро пожаловать, Александр Кокорин!» — написали представители «фиалок» в Twitter.

Тем временем 29-летний российский нападающий, перешедший из «Спартака» в «Фиорентину», сразу стал звездой местных СМИ. Там считают, что футболист планирует начать в Италии свою карьеру заново после тюрьмы. Туда Кокорин попал за участие в двух драках в центре Москвы два года назад. Правда, осенью 2019 спортсмена освободили условно-досрочно. И об этом медиа не устают говорить. Так в местном издании il Post Александра назвали «игроком с особой историей».

«В молодости его считали одним из самых многообещающих игроков в российском футболе, в то время его называл Фабио Капелло (итальянский футболист и тренер — прим. „360“)», — отметили в газете.

Однако, по данным издания, ожидания оказались чрезмерными, во многом из-за непрофессионального поведения футболиста, «что не сделало его особо популярным игроком». За этими словами последовал длинный рассказ событий двухлетней давности. И лишь в конце авторы статьи вспомнили, зачем все-таки Кокорин пришел в итальянскую «Фиорентину» — «чтобы решить проблему нехватки голов, которая до сих пор оставляла команду в нижней половине таблицы».

А вот другое издание — ведущая итальянская ежедневная газета Corriere della Sera — более лестно отозвалась о способностях россиянина. Там спортсмена назвали «лучшим русским талантом». Правда, и там не смогли не упомянуть прошлое Александра, назвав его «плохим мальчиком», который, призван спасти «Фиорентину».

На независимом общественном портале Fanpage также отметили, что росту Кокорина как футболиста не раз мешали эпизоды, со спортом никак не связанные.

«На фотографиях со стриптизершами <…> стал появляться характер игрока», — заметили на сайте.

Не обошли итальянцы вниманием и супругу Кокорина. Местные СМИ отметили красоту россиянки.

«„Фиорентина“ приняла своего нового нападающего Александра Кокорина, но глаза болельщиков, скорее всего, были прикованы к спутнице экс-центрового московского „Спартака“ Дарье, которая приехала с ним во Флоренцию и своими снимками уже свела всех с ума», — подчеркнули в Sportmediaset.

Одно из ведущих спортивных изданий страны Corriere dello Sport посвятило Александру почти разворот бумажной версии. По данным автора статьи, россиянин хорошо понимает, куда попал.

«Это очень конкурентоспособный клуб с большой историей. Я видел последние два матча команды. Знаком с игрой Рибери, Бонавентуры, Кальехона и Влаховича», — процитировали в газете нападающего.

Кокорин прилетел в Италию 25 января. «Спартак» объявил о переходе футболиста не многим ранее. По прибытии в новую для себя страну Александр прошел медицинское обследование в клинике «Вилла Стюарт». Его контракт с «Фиорентиной» продлится до 2024 года. Сумма сделки между итальянским и российским клубами составила 4,5 миллиона евро. Права на Кокорина принадлежали «Спартаку» с начала августа 2020 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента.