У футболиста во время матча ЛФЛ в Москве остановилось сердце

Футболист умер во время матча Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве. У него остановилось сердце. Об этом сообщил сайт Sport24 со ссылкой на президента ЛФЛ Дмитрия Смирнова.

«Человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить, кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать», — рассказал Смирнов.

Собеседник добавил, что футболист умер 26 июня. По данным Смирнова, его пригласил поиграть в футбол друг. Это редчайший случай в ЛФЛ. Сейчас организаторы турнира выясняют личность умершего.

Первую необходимую помощь ему оказали медики, которые присутствовали на матче. Врач из реанимобиля по пути на стадион консультировал их. Ранее полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен во время первого матча Евро-2020 против финнов рухнул на поле без чувств. У него на какое-то время прекратился пульс. Позже его прооперировали и решили установить кардиостимулятор.