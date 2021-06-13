Сборная Дании рассказала о состоянии реанимированного на поле Эриксена

Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен, который во время вчерашнего матча Евро-2020 с финнами потерял сознание, находится в стабильном состоянии. Врачи пока не отпускают его из больницы. Об этом сообщила пресс-служба Датского футбольного союза (DBU) в Twitter.

«С утра мы поговорили с Кристианом Эриксеном, который шлет приветствие своим товарищам по сборной. Он в стабильном состоянии в больнице — впереди дальнейшее обследование», — говорится в сообщении DBU.

В пресс-службе отметили, что всем членам датской команды оказали психологическую поддержку. В организации поблагодарили всех, кто проявил участие и сопереживал после вчерашнего происшествия.

Накануне полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен во время первого матча Евро-2020 против финнов рухнул на поле без чувств. У него на какое-то время прекратился пульс. Врачи сделали спортсмену искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Встречу, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу Финляндии, прервали на два часа.