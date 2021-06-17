Футболисту Эриксену установят кардиостимулятор после сердечного приступа на поле

Футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену решили установить кардиостимулятор. Спортсмен согласился на процедуру после консультации со специалистами. Об этом сообщили в пресс-службе Датского футбольного союза.

«После того, как Эриксен прошел несколько медицинских обследований, было решено, что футболисту необходим ИКД. Он согласился пойти на этот шаг, который рекомендовали специалисты международного уровня», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

В пресс-службе призвали не беспокоить спортсмена и его семью в ближайшее время. Кристиан Эриксен в конце первого тайма матча, который состоялся 12 июня, упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении примерно 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был возобновлен через полтора часа, сборная Дании в результате проиграла.

Через некоторое время врачи заявили, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице, чествует себя хорошо. В соцсетях Эриксен поблагодарил всех за поддержку.