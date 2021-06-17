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    17 июня 2021, 11:44

    Футболисту Эриксену установят кардиостимулятор после сердечного приступа на поле

    Анастасия Калинина

    Футболисту сборной Дании Кристиану Эриксену решили установить кардиостимулятор. Спортсмен согласился на процедуру после консультации со специалистами. Об этом сообщили в пресс-службе Датского футбольного союза.

    Футболисту Эриксену установят кардиостимулятор после сердечного приступа на поле

    «После того, как Эриксен прошел несколько медицинских обследований, было решено, что футболисту необходим ИКД. Он согласился пойти на этот шаг, который рекомендовали специалисты международного уровня», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

    В пресс-службе призвали не беспокоить спортсмена и его семью в ближайшее время. Кристиан Эриксен в конце первого тайма матча, который состоялся 12 июня, упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении примерно 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был возобновлен через полтора часа, сборная Дании в результате проиграла.

    Через некоторое время врачи заявили, что у игрока был сердечный приступ. Сейчас он находится в больнице, чествует себя хорошо. В соцсетях Эриксен поблагодарил всех за поддержку.