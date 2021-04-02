Тутберидзе не подтвердила возвращение Трусовой

Слухи о возвращении фигуристки Александры Трусовой в команду Этери Тутберидзе пока не нашли подтверждения. Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию заявила, что распространяющий сведения человек никакого отношения к тренировочному процессу не имеет.

Тутберидзе в беседе с РЕН ТВ подчеркнула, что директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев никак не связан с ее работой. Именно он заявил, будто бы на днях Трусова объявит о переходе из академии «Ангелы Плющенко» к прежнему тренеру.

«Нет, ничего я не подтверждаю», — заявила Этери Тутберидзе и попросила «отстать» от нее с подобными вопросами.

Евгений Плющенко, у которого сейчас тренируется Александра Трусова, назвал рассказ Лайшева первоапрельской шуткой. Сама спортсменка призналась, что ей нравится работать с Плющенко, к которому она перешла летом 2020 года.

Под его руководством Трусова победила на двух этапах Кубка России, заняла четвертое место на московском этапе Гран-при и бронзовым призером чемпионата РФ.

С Тутберидзе Трусова стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, получила бронзу на европейском первенстве и серебро — на национальном чемпионате.