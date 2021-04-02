Возвращение фигуристки Трусовой к Тутберидзе опровергли

Вокруг спортсменки Александры Трусовой снова начали возникать слухи, что она может вернуться к своему прежнему тренеру Этери Тутберидзе. Первым об этом сообщил директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев.

В беседе с РИА «Новости» он заявил, что Трусова на днях объявит о своем переходе из академии «Ангелы Плющенко» к своему прежнему тренеру.

«Никакой шутки в этом нет. Это единая семья, она очень хорошая девочка, мы все ее любим. Мы знаем, что при ее мудрых родителях, при ее рассудительности она будет в единой семье «Самбо-70», — заявил Лайшев.

На его сообщение отреагировал Евгений Плющенко, который сейчас занимается тренировками Трусовой. На Stories на своей странице в Instagram он выложил скриншот новости и назвал сообщение первоапрельской шуткой.

Источник фото: Instagram.com/plushenkoofficial

Отреагировала на сообщения о возможном переходе бывшей ученицы и сама Тутберидзе.

«Кто сказал по поводу возвращения? Он не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно», — привел ее цитату РЕН ТВ.

Александра Трусова начинала свою спортивную карьеру с Этери Тутберидзе. В мае 2020 года она перешла к Евгению Плющенко. Под его руководством она получила бронзовую медаль на чемпионате мира в Стокгольме. Золото досталось ученице Тутберидзе Анне Щербаковой, серебряную медаль получила Елизавета Туктамышева.