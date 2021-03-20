Трусова рассказала о тренировках под руководством Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от тренировок под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. По ее словам, Плющенко часто придумывает упражнения, которые она раньше не выполняла.
«Мне нравятся тренировки у Плющенко. Он часто придумывает новые интересные упражнения, которые я раньше не выполняла. Это делает тренировки очень увлекательными. Я узнала много нового», — сказала спортсменка. Ее слова привела «Газета.ru» со ссылкой на Dagens Nyheter.
Александра Трусова летом 2020 года перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе, с которой она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, бронзовой медалисткой европейского первенства и второй на национальном чемпионате.
Под руководством Плющенко Трусова стала лучшей на двух этапах Кубка России, стала четвертой на московском этапе Гран-при и завоевала бронзу на чемпионате России.
Другая российская фигуристка — Алена Косторная — наоборот вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. Уйти из Академии Евгения Плющенко спортсменка решила после неудачи на Кубке России по фигурному катанию. Она заняла на соревнованиях шестое месте и не смогла войти в состав российской сборной. Косторная призналась, что уже отвыкла от тех нагрузок, которые были во время тренировок с Тутберидзе.