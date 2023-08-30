Спорт 30 августа 2023, 16:44 Украина снялась с чемпионата мира по киберспорту после возврата россиянам флага и гимна Тренер Кузьменко: сборная Украины снялась с чемпионата мира по киберспорту IESF Unsplash

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Сборная Украины отказалась участвовать в чемпионате мира под эгидой Международной федерации компьютерного спорта (IESF). Об этом решении сообщил в своем Telegram-канале тренер украинской национальной команды по PUBG Mobile Дмитрий Bamb1ni Кузьменко.

«Сборная Украины снимается с IESF, развернутый ответ позже», — написал он.

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Украинские киберспортсмены не будут участвовать ни в одной дисциплине. Это решение приняли после того, как IESF разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Запрет, действовавший с апреля 2022 года, отменили на съезде федерации большинством голосов.

Снятие сборной с чемпионата прокомментировал порталу Players капитан национальной команды Украины по CS: GO Ярослав byr9 Буряк. По его словам, спортсмены узнали, что не смогут выступить на соревнованиях, от украинской федерации.

«Мы понимаем их выбор», — сказал Буряк.

Чемпионат мира под эгидой IESF проходит в Румынии. Российскую сборную не допустили к участию в турнире.