Технологии 28 августа 2023, 21:13 Российским киберспортсменам вернули флаг и гимн Международная федерация киберспорта избавила россиян от нейтрального статуса Freepik

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Международная федерация киберспорта разрешила российским спортсменам выступать под флагом и гимном страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской федерации компьютерного спорта.

Решение снять с российских спортсменов нейтральный статус приняли 28 августа на съезде Международной федерации киберспорта. За проголосовали 32 делегата, 13 выступили против, еще 25 воздержались.

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Запрет российским командам выступать под национальным флагом и гимном действовал с апреля 2022 года. С этого момент российские киберспортсмены участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе.

В ноябре 2022 года российская команда Virtus.pro (выступает под нейтральным названием Outsiders) выиграла главный турнир по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Призовой фонд турнира Intel Extreme Masters Major составил 1,25 миллиона долларов. За победу российские киберспортсмены получили 500 тысяч долларов.