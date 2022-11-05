ЦСКА в домашнем матче РПЛ проиграл «Пари Нижнему Новгороду» | 360°

Спорт 05 ноября 2022, 23:54 ЦСКА в домашнем матче РПЛ проиграл «Пари Нижнему Новгороду» ЦСКА в домашнем матче проиграл «Пари Нижнему Новгороду» со счетом 0:1 Публичное достояние

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Футбольный ЦСКА проиграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:1 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Мяч в составе победителей забил защитник Виктор Александров, сообщил «Чемпионат».

Игра состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». До середины второго тайма счет был ничейным, но на 66-й минуте мяч в ворота ЦСКА отправил защитник гостей Виктор Александров. Он замкнул передачу Ярослава Михайлова. Уже в компенсированное время игрок «Пари НН» удвоил счет, но судья отменил взятие ворот. Как итог — 1:0 в пользу гостей.

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Накануне «Химки» оказались сильнее «Оренбурга». В домашнем матче им удалось забить два гола в ворота противника. Подмосковная команда находится на предпоследнем месте турнирной таблицы.

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Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет против национальной команды Узбекистана. Товарищеский матч намечен на 20 ноября, он пройдет в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».