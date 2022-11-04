«Химки» дома победили «Оренбург» и прервали безвыигрышную серию | 360°

Спорт 04 ноября 2022, 22:06 «Химки» дома победили «Оренбург» и прервали безвыигрышную серию ФК «Химки» обыграл «Оренбург» в стартовом матче 16-го тура РПЛ со счетом 2:0 РИА "Новости"

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Подмосковные «Химки» прервали серию из 11 матчей без побед. В матче 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) подмосковный коллектив обыграл «Оренбург», сообщило издание «Футбол России».

Встреча на «Арене Химки» завершилась со счетом 2:0. Первый гол на 50-й минуте забил Александр Руденко. А спустя 16 минут полузащитник Бутта Магомедов удвоил преимущество хозяев.

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На тренерской скамейке не было наставника «Химок» Спартака Гогниева. По итогам прошлого тура его дисквалифицировали на три игры за оскорбительное и неспортивное поведение. Обязанности главного тренера клуба сейчас исполняет Георгий Джиоев.

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Следующая игра ФК «Химки» состоится 13 ноября. На своем поле подмосковный клуб примет «Сочи».