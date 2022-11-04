«Химки» дома победили «Оренбург» и прервали безвыигрышную серию | 360°

04 ноября 2022, 22:06
«Химки» дома победили «Оренбург» и прервали безвыигрышную серию
ФК «Химки» обыграл «Оренбург» в стартовом матче 16-го тура РПЛ со счетом 2:0
Подмосковные «Химки» прервали серию из 11 матчей без побед. В матче 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) подмосковный коллектив обыграл «Оренбург», сообщило издание «Футбол России».
Встреча на «Арене Химки» завершилась со счетом 2:0. Первый гол на 50-й минуте забил Александр Руденко. А спустя 16 минут полузащитник Бутта Магомедов удвоил преимущество хозяев.
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На тренерской скамейке не было наставника «Химок» Спартака Гогниева. По итогам прошлого тура его дисквалифицировали на три игры за оскорбительное и неспортивное поведение. Обязанности главного тренера клуба сейчас исполняет Георгий Джиоев.Первая с августа победа не помогла «Химкам» подняться в турнирной таблице чемпионата страны. Они с 12 очками по-прежнему располагаются на 15-м — предпоследнем — месте. Их сегодняшние соперники из Оренбурга заработали 22 очка и находятся на восьмой строчке.
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Следующая игра ФК «Химки» состоится 13 ноября. На своем поле подмосковный клуб примет «Сочи».
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