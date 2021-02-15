ЦСКА объявил о переходе экс-форварда «Рубина» и «Зенита» Саломона Рондона. Он уже провел первую тренировку вместе с новой командой.

Бывший нападающий казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Саломон Рондон пополнил состав московского ЦСКА, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.

Венесуэльский нападающий, который принадлежит китайскому «Далянь Про», будет выступать за «красно-синих» на правах аренды до конца нынешнего сезона. 31-летний футболист уже присоединился к ЦСКА в испанском Кампоаморе и провел свою первую тренировку.

Рондон защищал цвета «Рубина» с 2012 по 2014 год, а в составе «Зенита» играл с 2014 по 2015 год и стал с петербургской командой чемпионом России. Также форвард выступал за английские «Вест Бромвич Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед», испанские «Лас-Пальмас» и «Малагу» и венесуэльский «Арагуа».

Ранее в понедельник состав ЦСКА пополнил норвежский полузащитник Эмиль Бохинен, подписавший контракт сроком до лета 2025 года.