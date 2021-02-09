Бывший игрок ЦСКА заинтересовал три клуба АПЛ

Кандидатура бывшего игрока московского ЦСКА Ахмеда Мусы привлекла внимание сразу трех клубов Английской Премьер-лиги. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, в услугах 28-летнего нигерийца, который сейчас находится в статусе свободного агента, заинтересованы «Брайтон», «Бернли» и «Саутгемптон». Отмечается, что другая британская команда «Вест Бромвич» также претендовала на игрока, однако у нее возникли финансовые сложности и она не смогла подписать бомбардира.