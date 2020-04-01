«Зенит» обнародовал список символической сборной латиноамериканских игроков клуба

По данным издания, в символическую сборную вошли следующие футболисты: Эмануэль Маммана, Эсекиэль Гарай, Дуглас Сантос, Леандро Паредес, Вильмар Барриос, Халк, Мигель Данни, Себастьян Дриусси, Хосе Рондон и Алехандро Домингес.

В запасе оказались Малком, Осорио, Ансальди, Нобоа, Эрнани, Маурисио, Жулиано, Ригони и Краневиттер.