Спорт 20 февраля 2024, 05:03 Три шайбы Капризова принесли «Миннесоте» победу со счетом 10:7 в матче НХЛ с «Ванкувером» Нападающий «Миннесоты» Капризов набрал шесть очков в матче НХЛ с «Ванкувером» Freepik

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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал шесть очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувером». Об этом написало издание Sports.ru.

Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 10:7. Матч проходил в Сент-Поле штата Миннесота. Капризов забросил три шайбы и сделал три голевые передачи, он набрал шесть очков и продлил результативную серию до пяти игр.

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Российский хоккеист в 48 матчах текущего сезона набрал 57 очков, в том числе 23 очка за заброшенные шайбы.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25. Возвращение сборных в состав участников соревнований сочли небезопасным. Федерация хоккея России назвала это решение дискриминацией. В ФХР указали, что в международных соревнованиях продолжают участвовать команды стран, которые ведут вооруженные конфликты.