13 февраля 2024, 18:31
Отстранение российских хоккеистов от международных турниров назвали дискриминацией
ФХР назвала дискриминационным решение IIHF продлить отстранение сборной России
Решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборной России от турниров под своей эгидой является дискриминацией. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.
В ФХР отметили, что решение IIHF стало разочаровывающим, а заседание совета организации прошло без участия российской делегации.
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«Аргументы о безопасности не встречают понимания, мы считаем принятое решение дискриминационным. Параллельно с отстранением в международных турнирах участвуют сборные команды стран, которые ведут вооруженные конфликты», — заявили в федерации.
Также в ФХР предположили, что решение о продлении отстранения лоббировали страны, которые избегают конкуренции на международной арене.
Во вторник IIHF объявила о продлении отстранения российских спортсменов до конца сезона-2024/25. В мае 2025 года организация вновь рассмотрит вопрос допуска россиян.
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