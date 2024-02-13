Спорт 13 февраля 2024, 18:31 Отстранение российских хоккеистов от международных турниров назвали дискриминацией ФХР назвала дискриминационным решение IIHF продлить отстранение сборной России РИА «Новости»

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Решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборной России от турниров под своей эгидой является дискриминацией. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

В ФХР отметили, что решение IIHF стало разочаровывающим, а заседание совета организации прошло без участия российской делегации.

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«Аргументы о безопасности не встречают понимания, мы считаем принятое решение дискриминационным. Параллельно с отстранением в международных турнирах участвуют сборные команды стран, которые ведут вооруженные конфликты», — заявили в федерации.

Также в ФХР предположили, что решение о продлении отстранения лоббировали страны, которые избегают конкуренции на международной арене.

Во вторник IIHF объявила о продлении отстранения российских спортсменов до конца сезона-2024/25. В мае 2025 года организация вновь рассмотрит вопрос допуска россиян.