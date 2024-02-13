Спорт 13 февраля 2024, 00:37 Международная федерация хоккея продлила отстранение российских спортсменов IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров Unsplash

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Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25. Об этом сообщили на сайте организации.

«На основе тщательного анализа совет IIHF пришел к выводу, что возвращение национальных сборных и клубов России и Белоруссии в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно», — указали в сообщении.

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Отстранение белорусских спортсменов также распространили на финальный олимпийский квалификационный раунд, который пройдет в августе. Совет IIHF продолжит рассмотрит реинтеграцию сборных на сезон-2025/26 в мае следующего года.

Бывший президент IIHF Рене Фазель заявил, что российских спортсменов нужно вернуть на международные соревнования вслед за Израилем, писал RT. IIHF объявила о решении отстранить от международных соревнований на неопределенный срок сборные России и Белоруссии в конце февраля 2022 года.