Тренер российского биатлониста-чемпиона объяснил, зачем взял чужую аккредитацию. Это привело к обыскам

Тренер Логинова Александр Касперович взял чужую аккредитацию всего на полчаса и никуда не убегал. Так он сам объяснил ситуацию, из-за которой итальянская полиция нагрянула с обысками к российским биатлонистам

«Это [использование чужой аккредитации] всегда было, и это не первый случай, и вы прекрасно это знаете, поскольку вы [журналисты] сами меняетесь аккредитациями. Да, я нарушил, я извинился, но зачем разжигать ситуацию? Я готов прийти на заседание специальной комиссии, ведь аккредитацию я взял всего на 30 минут. Я в ней никуда не убегал», — приводит ТАСС слова тренера.

Касперович добавил, что аккредитация ему была нужна для ого, чтобы общаться со своим подопечным на дистанции. За это нарушение полагается лишь штраф в 500 евро, тем более тренер, по его словам, никому не мешал и на стрельбище не заходил.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номере российских биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова. Они забрали личные вещи Логинова и Касперовича. Международный союз биатлонистов (IBU) заподозрил, что с помощью чужой аккредитации передать спортсмену запрещенные препараты. Никакого допинга у членов сборной России по биатлону не нашли.