Полиция не нашла допинг у российских биатлонистов в Италии

Предварительные результаты обыска у российских биатлонистов в Италии ничего не дали. Полиция не установила, что спортсмены принимали допинг.

Как сообщили в посольстве России в Италии, полиция не собирается ограничивать свободу членов российской сборной.

Обыски начались сегодня утром в итальянском Ангольце. Они проводились в отеле, где разместились биатлонист Александр Логинов и тренер Александр Касперович. У них изъяли личные вещи.

Это не помешало биатлонисту выступить на соревнованиях. Команда, однако, финишировала лишь четвертой. Первое место досталось французам. Логинов пожаловался на то, что некоторые «пытаются ускорить процесс завершения его карьеры». По его словам, он готов это сделать, если «кому-то от этого станет комфортней».

Логинов оказался в центре скандала в допингом в 2013 году, когда в его крови был обнаружен запрещенный эритропоэтин. После дисквалификации спортсмен вернулся к соревнованиям только в 2016 году.

Это и нахождение в расположении сборной России тренера, де-юре не имеющего никакого отношения к команде, вызвало IBU. Там заподозрили, что Касперович мог передать какие-то запрещенные препараты.