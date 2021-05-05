Тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что Панарин провел феноменальный сезон

Артемий Панарин, который является нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» провел феноменальный сезон. Такую оценку дал российскому хоккеисту тренер команды Дэвид Куинн.

«Он снова провел сезон на феноменальном уровне. Он всегда результативен и представляет угрозу воротам соперника всякий раз, когда появляется на льду. И его партнеры начинают играть лучше», — опубликованы слова Куинна о Панарине на русскоязычной версии сайта НХЛ.

В текущем сезоне он сыграл 42 матча, по итогам которых набрал 58 очков. Артемий Панарин забил 17 голов и сделал 41 передачу. Российский хоккеист является лучшим бомбардиром команды.

Панарину пришлось досрочно завершить сезон из-за травмы, которую он получил в матче против «Вашингтона». В этой игре также был травмирован российский хоккеист Александр Овечкин.

«Очень обидно, что наш лучший хоккеист выбыл до окончания сезона. Очень обидно, потому что этот инцидент не имел ничего общего с ситуацией на площадке и хоккеем вообще», — заявил нападающий «Рейнджерс» Райан Строум.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) показала макет формы сборной России на чемпионате мира и Олимпийских играх.