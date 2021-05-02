Опубликован макет формы хоккеистов сборной России для Олимпиады-2022

Международная федерация хоккея (IIHF) показала макет формы сборной России на чемпионате мира и Олимпийских играх. Изображения были опубликованы на официальном сайте IIHF.

Комплекты выполнены в красно-белых цветах. На груди вместо двуглавого орла изображены олимпийские кольца и огонь. Языки пламени повторяют российский триколор.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россияне до 16 декабря 2022 года не могут использовать на мировых первенствах и Олимпийских играх флаг, герб, гимн и другую национальную символику. Вместо российского флага на турнирах будет использоваться флаг Олимпийского комитета России.

Гимн заменили фрагментом концерта № для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Выступать российская команда будет под названием Олимпийский комитет России (ROC).

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная РФ играет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Великобританией, Данией, Словакией и Белоруссией.