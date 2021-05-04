«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс». Овечкин вновь травмирован

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над командой «Нью-Йорк Рейнджерс» в поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила «Газета.ru».

Игра закончилась счетом 6:3 в пользу команды из Вашингтона. Эта игра стала первой для ее капитана Александра Овечкина с 23 апреля, когда он получил травму. Тогда доктора диагностировали у спортсмена травму нижней части туловища, поэтому ему пришлось пропустить несколько матчей.

Однако появление Овечкина в последней игре стало недолгим. Он смог сыграть всего одну смену. Общее время проведенное на поле составило 39 секунд. Нападающий вновь был травмирован и не смог выступать за собственный клуб.

Добавлялось также, что пропустили игру из-за штрафа российские спортсмены «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов, поскольку они опоздали на командное мероприятие.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две голевые передачи за время матча, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 39.