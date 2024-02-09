Спорт 09 февраля 2024, 14:56 Тренер и спортивный директор «Спартака» не смогли согласовать трансфер полузащитника Metaratings: в «Спартаке» произошел конфликт Амарала и Абаскаля Stupnikov Alexander/spartak.com/globallookpress

Читать 360tv в

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль выступил против трансфера опорного полузащитника, несмотря на мнение нового спортивного директора клуба Томаша Амарала. Об этом сообщило издание Metarating.

По мнению Абаскаля, «Спартаку» не нужен опорный полузащитник при нынешней схеме. Амарал не согласен с позицией тренера и хочет подписать опорника в команду.

Реклама

«По нашей информации, Абаскаль иначе видит футбол „Спартака“ и отмечает, что опорному хавбеку при нынешней схеме нет места», — указали в издании.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев выразил надежду на то, что Абаскаль улучшит результаты «красно-белых». По его словам, тренеру придется поднять команду в турнирной таблице РПЛ.

Футбольный эксперт Евгений Ловчев предположил, что Абаскаль продолжит работать со «Спартаком». Он отметил, что столичная команда показывает сейчас нестабильные результаты, но она имеет все шансы на исправление ситуации.