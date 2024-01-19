Спорт 19 января 2024, 12:47 Гендиректор «Спартака» Малышев: главный тренер Абаскаль должен поднять команду в таблице РПЛ

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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля. Руководство клуба не устраивают показатели команды, отметил босс ФК в беседе с «РБК-Спорт».

Он рассказал, что перед Абаскалем стоит задача по исправлению ситуации. Наставник должен улучшить итоговое место столичной команды в турнирной таблице РПЛ. Сейчас красно-белые располагаются на пятой строчке, добавил проект сайта kp.ru «Спорт».

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По словам Малышева, в данный момент главный тренер продолжает работу.