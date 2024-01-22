Спорт 22 января 2024, 18:39 Футбольный эксперт Ловчев: Абаскалю дадут еще поработать в «Спартаке»

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Главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю дадут еще поработать в российском клубе и с большой долей вероятности купят усиление. Такое мнение выразил футбольный эксперт Евгений Ловчев в своем Telegram-канале, сообщил сайт «КП — Спорт».

По его мнению, «Спартак» во главе с испанским тренером показывает быстрый, результативный и зрелищный футбол. При этой сейчас команда очень нестабильна как в плане игры, так и результата.

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«У него есть все условия для того, чтобы дать результат. У меня нет сомнений в том, что красно-белые поборются за место в тройке», — отметил Ловчев.